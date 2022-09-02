Сборная России поздравила Черчесова с днем рождения

Телеграм-канал сборной России по футболу поздравил экс-наставника национальной команды с днем рождения.

Сегодня специалист отмечает свое 59-летие.

«С днем рождения, Станислав Черчесов! Поздравляем Станислава Саламовича, желаем здоровья, вдохновения и успехов в работе!», - такой пост опубликовала пресс-служба команды.

Напомним, Черчесов возглавлял сборную с 2016 по 2021 годы и сумел дойти с ней до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года в России. После неудовлетворительного выступления на Евро-2020 специалист покинул свой пост.

С 2021 года Черчесов тренирует венгерский «Ференцварош», с которым успел стать чемпионом и обладателем Кубка Венгрии, однако не смог вывести команду в групповой этап Лиги чемпионов.