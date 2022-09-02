Алан Дзагоев подпишет контракт с «Рубином»

Пресс-служба «Рубина» заявила, что экс-хавбек ЦСКА Алан Дзагоев в ближайшее время подпишет контракт с казанским клубом.
Отмечается, что игрок находится в расположении команды и уже провел несколько тренировок.
Напомним, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с армейцами полузащитник стал трехкратным чемпионом России.
источник: ФК «Рубин»