Бывший форвард «Сочи» Барсов стал игроком «Нефтехимика»

«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Сочи» Максимом Барсовым.

По информации пресс-службы нижнекамского клуба, соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что в четверг, 1 сентября, Барсов покинул состав «Сочи» на правах свободного агента. Он выступал за команду с момента ее основания – с 2018 года. Всего за коллектив нападающий провел 53 матча, забил 23 гола и отдал шесть результативных передач.

Во второй половине прошлого сезона Барсов защищал цвета «Балтики» на правах аренды.