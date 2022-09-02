Тухель заявил, что доволен летними трансферами «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился мнением по поводу летних приобретений клуба в прошедшее трансферное окно.

Отметим, что в общей сложности «синие» потратили 282 миллиона евро на покупку футболистов.

– Я думаю, мы провернули отличные трансферы. Разговоры о цене нам не помогут. Возможно, мы находились не в самой идеальной позиции, чтобы платить правильную сумму, но винить некого. Игроки, которых мы взяли – идеально подходят под систему, – сказал Тухель во время пресс-конференции.

Добавим, что «Челси» подписал девять игроков, а именно голкипера Габриэла Слонину, защитников Калиду Кулибали, Уэсли Фофана и Марка Кукурелью, хавбеков Карни Чуквуэмеку, Чезаре Касадеи и Дениса Закарию, а также форвардов Рахима Стерлинга и Пьера-Эмерика Обамеянга.

После пяти сыгранных туров в новом сезоне АПЛ «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков.