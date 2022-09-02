Международный центр спортивных исследований включил семь россиян в число перспективных футболистов

Международный центр спортивных исследований составил список пятидесяти самых перспективных футболистов в каждом из возрастов.

В категории 2001 года рождения данный список замкнул полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич (50-е место).

Среди спортсменов 2002 года рождения в топ был включен нападающий «Динамо» Константин Тюкавин (48).

В рейтинг 2003 года рождения попали сразу трое россиян: полузащитник «Динамо» Арсен Захарян (4), вратарь «Зенита» Даниил Одоевский (21) и защитник «Локомотива» Марк Мампасси (33).

Топ-3 2004 года рождения и моложе замкнул вратарь «железнодорожников» Даниил Худяков, а 35-е место занял полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев.

Добавим, что первые места в каждом из рейтингов заняли соответственно Букайо Сака («Арсенал»), Йошко Гвардиол («Лейпциг»), Джуд Беллингэм («Боруссия», Дортмунд) и Гави («Барселона»).

Самым перспективном футболистом 2000 года рождения, в чарт которого не попали россияне, назван вингер мадридского «Реала» Винисиус Джуниор.