Циннбауэр - о матче с «Ахматом»: Обязательно нужно продолжить нашу победную серию

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча против грозненского «Ахмата» в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Нам обязательно нужно продолжить нашу победную серию в чемпионате в домашних играх. Конечно, мы рассчитываем на три очка во встрече с «Ахматом», ведь мы играем в Черкизово», - приводит слова немецкого специалиста пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что встреча состоится 4 сентября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным.

После семи в туров «Локомотив» с девятью очками располагается на восьмой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Ахмат» находится на десятой строчке, имея в своем активе восемь очков.