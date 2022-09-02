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Защитник «Ахмата» Тодорович перенес операцию на ноге – он не сыграет за клуб до конца 2022 года

Боснийский футболист получил серьезную травму в игре против «Крыльев Советов».
02 сентября 2022 15:57
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Ахмата» сообщила о том, что правый защитник клуба Дарко Тодорович успешно перенес операцию на ноге в одной из клиник Рима.

Согласно данным источника, курс лечения и реабилитации 25-летнего боснийца продлится до конца 2022 года.

Отметим, что врачи диагностировали у Тодоровича перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги по итогам матча седьмого тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:2).

В текущем сезоне Тодорович принял участие в семи встречах грозненцев, отдав один результативный пас.

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