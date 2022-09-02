Вратарь «Динамо» Шунин - про столкновение с Соболевым в дерби: Доктор сказал, что мне повезло

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал столкновение с нападающим «Спартака» Александром Соболевым в домашней игре шестого тура российской премьер-лиги (1:0)

«Странно, что арбитр не показал никакой карточки. Я скажу честно, там начали развивать эту тему, что, вот, такое столкновение... Как сказал наш доктор, мне повезло, что все обошлось. И я рад, что обошлось, ничего серьезного.

Когда вратарь прыгает руками вперед... И как мне показалось, я сыграл в этот мяч, хотя на поле судья сказал, что не сыграл. Я у него спросил: «Почему ты не дал карточку?» Он сказал, так как Соболев первый сыграл в мяч и уходил от столкновения, поэтому в этой ситуации только так», - сказал Шунин в эфире «Коммент.Шоу №111».

Добавим, что завтра в субботу начнется десятый тур РПЛ. 2 сентября, «Динамо», занимающее шестое место, примет на своем поле «Урал», матч начнется в 20:30. Идущий вторым «Спартак» на следующий день также дома сыграет с «Зенитом», стартовый свисток прозвучит в 20:00. В обоих случаях время указано московское.