Агент Карцева сообщил о готовности игрока вернуться в «Динамо» при решении проблем с трансфером

Агент Ави Нимни, клиентом которого является опорный полузащитник «Маккаби» из Нетании, рассказал о том, что футболист все еще рассчитывает на переход в «Динамо».

Ранее стало известно, что переход 22-летнего хавбека в московский клуб сорвался по причине того, что бело-голубые столкнулись с проблемами при переводе денег за трансфер. В конечном итоге, игрок вернулся в прежнюю команду.

– В чем конкретно была сложность, сказать не могу, это нужно спрашивать в «Динамо». Сам Эден готов приехать в Россию в любой момент, как только «Динамо» решит проблему. К слову, был интерес от российских клубов и к другим моим клиентам, но мы не смогли ничего сделать из-за сложностей с переводом денег, – цитирует Нимни «РБ-Спорт».

Напомним, Карцев начал выступать за «Маккаби» с августа 2021 года. В его активе 24 проведенных матча, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также он сыграл три встречи за сборную Израиля.