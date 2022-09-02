Экс-форвард ЦСКА Муса может перейти в «Сивасспор»

Экс-нападающий ЦСКА Ахмед Муса может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в «Сивасспоре».

Как сообщают турецкие СМИ, «Сивасспор» полностью согласовал детали сотрудничества с Ахмедом. Сегодня Муса должен подписать контракт с новой командой.

Текущий контракт нападающего с «Фатих» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает Ахмеда в 3,4 млн евро.

С 2012 по 2016 годы 29-летний нападающий выступал за ЦСКА, после чего перешел в «Лестер Сити» за 19,50 миллионов евро. В 2018 году нигериец вернулся в стан красно-синих на правах аренды.

В составе ЦСКА Муса трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), единожды - обладателем Кубка страны (2012/13) и дважды - Суперкубка (2013, 2014).