«Челси» возобновит переговоры с «Динамо» по Захаряну в зимнее трансферное окно

Руководство «Челси» все еще рассчитывает приобрести полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

По информации британских СМИ, ближайшей зимой клуб из Лондона вновь проведет переговоры с бело-голубыми по переходу 19-летнего хавбека. Ранее московская команда заявила, что трансфер футболиста в стан «аристократов» прошедшим летом оказался невозможным по ряду технических причин.

Добавим, что Захарян является воспитанником академии «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, забил один гол и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.