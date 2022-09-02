Анчелотти: АПЛ доминирует над всеми лигами. Я не знаю, когда это прекратится

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что Английская Премьер-лига опережает по уровню все другие чемпионаты.

«Я не знаю, когда это прекратится. Цель всех лиг, не только испанской, — приблизиться к ним за счет улучшения качества игры, атмосферы, новых стадионов, без насилия. Премьер-лига прошла долгий путь с продажей телевизионных прав, она обогнала другие лиги, это хорошая атмосфера, никакого насилия, атмосфера очень хорошая, с полными, функциональными стадионами.

АПЛ доминирует над всеми лагми.. Целью остальных чемпионатов должно стать улучшение всех тех аспектов, о которых я упомянул», — цитируют Анчелотти испанские СМИ.

АПЛ располагается на первом месте в таблице коэффициентов УЕФА (89 141 балл), в то время, как испанская Ла Лига идет на втором месте (78 998).