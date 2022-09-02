Сафонов заявил, что Кураньи неделю провел во Флоренции, устраивая переход Кокорина в «Арис»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал про работу бывшего нападающего «Динамо» Кевина Кураньи над переходом воспитанника клуба Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Спартак».
«Говорили, что агентом-посредником при организации аренды Кокорина выступил Кураньи. Приехал во Флоренцию, сидел там неделю», - сказал Сафонов «Советскому спорту».
Напомним, что завершивший карьеру Кураньи выступал в «Динамо» с 2010 по 2015 годы. За это время немецкий футболист провел за бело-голубых 151 матч, в которых забил 56 мячей и отдал 24 голевые передачи.