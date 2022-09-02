Урунов перешел в «Урал»

Экс-хавбек «Спартака» Остон Урунов стал игроком «Урала».

Екатеринбургский клуб объявил о переходе 21-летнего полузащитника.

Футболист присоединится к команде в субботу и приступит к тренировкам с ней с понедельника, 5 сентября.

Напомним, Урунов пришел в «Спартак» из «Уфы» вслед за генеральным директором Шамилем Газизовым, который проработал в клубе всего несколько месяцев. После его ухода Урунов перестал попадать в состав.

В общей сложности он отыграл за красно-белых девять матчей и забил один гол.