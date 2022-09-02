Карло Анчелотти: Модрич, Кроос, Бензема или Начо могут остаться в «Реале» до конца карьеры

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался про будущее ветеранов команды.

«Будущее этого клуба и таких игроков, как Модрич, Кроос, Карим или Начо, совершенно понятно: если они хотят остаться, они останутся до конца своей карьеры . Это их цель, цель клуба, срок их соглашений не влияет на нас. Есть много игроков, контракты которых подходят к концу, потому что клубы должны приносить прибыль, а игроки не хотят рисковать своим будущим, но это не касается наших ветеранов», - сказал Анчелотти испанским журналистам.

Контракты Луки Модрича, Тони Крооса, Карима Бензема и Начо Фернандеса истекают в 2023 году. Все четверо в составе «Реала» пять раз выигрывали Лигу чемпионов.