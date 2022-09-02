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Конте считает, что «Тоттенхэму» нужно еще три трансферных окна для конкуренции в АПЛ

Прошедшим летом команда из Лондона потратила 169 миллионов евро на покупки игроков.
02 сентября 2022 17:32
автор: Владислав Корегин

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился мнением об итогах прошедшего трансферного окна для лондонского клуба.

Отметим, что летом 2022 года «шпоры» подписали голкипера Фрейзера Форстера, выкупили права на защитника Кристиана Ромеро, а также приобрели игроков обороны Джеда Спенса и Клемана Лангле, хавбека Ивана Перишича, Ива Биссума и нападающего Ришарлисона.

– Мы сделали все, что могли. Мы делали хорошие вещи, но я должен быть честным – когда я вижу другие топовые команды, то понимаю, что между нами слишком большая дистанция. Нам нужно еще хотя бы три трансферных окна, чтобы конкурировать наверху, – сказал Конте во время пресс-конференции.

Добавим, что после пяти сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков.

источник: «Советский спорт»
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