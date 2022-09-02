«Арсенал» обыграл в гостях «Уфу» и поднялся на четвертое место первой лиги

Тульский «Арсенал» в гостевом матче восьмого тура первой лиги победил «Уфу» со счетом 2:0.

За команду Олега Конова забивали Кирилл Панченко, реализовавший пенальти (68-я минута), и Максим Кайнов (77).

Таким образом, клуб из Тулы набрал 13 очков и поднялся на четвертое место первой лиги, а башкирская команда осталась на 12-й строчке турнирной таблицы с 8 очками.

В следующем туре, который пройдет 11 сентября, «Арсенал» примет на своем поле «Нефтехимик», а «Уфа» сыграет в гостях с командой «СКА-Хабаровск».

Первая лига

8-й тур

«Уфа» (Уфа) – «Арсенал» (Тула) – 0:2 (0:0)

Голы: Панченко (пен.), 68; Кайнов, 77