«Челси» планирует продлить контракты с Джеймсом и Маунтом

Руководство «Челси» заинтересовано в том, что подписать новые контракты с защитником Рисом Джеймсом и хавбеком Мейсоном Маунтом.

По информации британских СМИ, лондонский клуб считает обеих игроков ключевыми фигурами «синих» и готов сохранить футболистов в своем составе на долгие годы. Отмечается, что трудовые соглашения будут рассчитаны на шесть лет с повышением заработной платы.

Напомним, что Джеймс и Маунт являются воспитанниками академии «Челси». Вместе с «аристократами» игроки стали победителями Лиги чемпионов.