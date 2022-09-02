Данни, Титов, Самедов, Кержаков - в стартовых составах матча легенд «Спартака» и «Зенита»

В пятницу, 2 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» состоится ответный матч легенд «Спартака» и «Зенита». Стали известны стартовые составы команд.
«Спартак»: Филимонов, Хлестов, Ещенко, Онопко, Головской, Самедов, Коновалов, Тихонов, Титов, Павленко, Павлюченко.
«Зенит»: Окрошидзе, Анюков, Цветков, Игонин, Тимощук, Зырянов, Аршавин, Данни, Денисов, Кержаков, Домингес.
Добавим, что первый матч ветераны обеих команд играли на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Та встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.
источник: «Советский спорт»