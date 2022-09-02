«Химки» объявили о назначении Гогниева на должность главного тренера клуба

Пресс-служба «Химок» объявила имя нового главного тренера клуба. Им стал экс-наставник «Алании» Спартак Гогниев.

Отмечается, что команда заключила с 41-летним специалистом контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24 с возможностью его дальнейшего продления. Согласно данным источника, в тренерский штаб россиянина войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.

Напомним, Гогниев покинул «Аланию» в конце мая этого года. При нем владикавказская команда вышла в полуфинал прошедшего розыгрыша Кубка России.

После семи сыгранных туров «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков.