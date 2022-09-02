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Тен Хаг - об обороне «Ман Юнайтед»: Защищается вся команда. Соперникам сложно создавать моменты

«Манкунианцы» одержали три победы подряд.
02 сентября 2022 19:11
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ценил игру в обороне своей команды в последних матчах.

«Я вижу, что вся команда коллективно обороняется. Это облегчает задачу защитникам.

Защитники поддерживают друг друга, все делают вместе, поэтому показывают хорошую игру. Соперникам сложно создавать голевые моменты. Это то, что мы видим сейчас на поле, — сказал Эрик тен Хаг официальному сайту «красных дьяволов».

После пяти туров АПЛ подопечные тен Хага идут на пятом месте с девятью очками. В следующем матче «красные дьяволы» примут «Арсенал» на «Олд Траффорд» 4 сентября.

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