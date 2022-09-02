«Начинается новая глава». Гогниев - о назначении в «Химки»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал свое назначение на пост подмосковной команды.

«Благодарю руководство клуба за доверие и возможность работать в Премьер-Лиге. Наш тренерский штаб амбициозен и хочет ставить интересный футбол. Сейчас у «Химок» начинается новая глава. У меня большие задачи, как у тренера, и знаю, что у команды тоже. Я хочу, чтобы каждый футболист стал сильнее индивидуально. Вижу огромный потенциал в команде и большое желание ребят играть», — приводит слова Гогниева пресс-служба подмосковной команды.

Отмечается, что команда заключила с 41-летним специалистом контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24 с возможностью его дальнейшего продления. Согласно данным источника, в тренерский штаб россиянина войдут Бранимир Петрович, Андрей Шатов и Александр Алхазов.