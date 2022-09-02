Салихамиджич заявил, что «Бавария» отказалась от варианта с подписанием Роналду

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич сообщил о том, что мюнхенский клуб имел возможность подписать контракт с форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Отметим, что 37-летний португалец пока не покинул стан «красных дьяволов». При этом в СМИ появилась новость, что игрок согласовал условия личного соглашения с «Фенербахче».

– Он невероятно большая личность. Игрок, который оставил свой след в мире футбола в последние годы. Для нас он не был вариантом, потому что мы занимались другими подписаниями, – приводят слова Салихамиджича известное немецкое издание.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, подписав с клубом двухлетний контракт. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах, не отличившись результативными действиями.