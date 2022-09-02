«Я провел с вами 6 месяцев, но кажется, будто 6 лет». Обамеянг попрощался с «Барселоной»

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг написал прощальное письмо болельщикам «Барселоны» после ухода в лондонский «Челси».

«Кулес, я провел с вами 6 месяцев. Но кажется, что прошло уже 6 лет. Вся любовь, которую я получил, неописуема, особенно в эти дни.

Я желаю вам всего наилучшего и надеюсь на скорую встречу. Спасибо, вы настоящая семья!» — написал Обамеянг в своих социальных сетях.

В минувшем сезоне габонец выступал за «Барселону» и провел 24 матча, забив 13 мячей. Также Обамеянг известен по играм за дортмундскую «Боруссию» и лондонский «Арсенал».