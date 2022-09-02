Кудерметова одержала победу над Галфи из Венгрии в матче третьего круга US Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова успешно преодолела барьер третьего круга Открытого чемпионата США, обыграв представительницу Венгрии Далме Галфи со счетом 6:2, 6:0.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась лишь 48 минут. Россиянка, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, оформила три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. У ее соперницы четыре подачи навылет, одна двойная и ни одного заработанного брейка в игре.

Добавим, что в матче 1/8 финала турнира Кудерметова сыграет Онс Жабер из Туниса.