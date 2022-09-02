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Голевая передача Кокорина помогла «Арису» разгромить «Олимпиакос» в чемпионате Кипра

Встреча завершилась со счетом 5:0.
02 сентября 2022 21:00
автор: Александр Бойченко

В пятницу, 2 сентября, состоялся второй тур чемпионата Кипра между «Арисом» и «Олимпиакосом» из Никосии. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:0.

Уже к концу первого тайма «Арис» выигрывал со счётом 2:0 благодаря голам Бенгтссона и Бабикса на 23-й и 30-й минутах соответственно. После выхода Кокорина команда забила ещё три гола: на 47-й минуте отличился Браун, на 51-й Яблонский, а на последних минутах гол забил Сполярич с передачи Александра, оформив итоговый результат встречи – 5:0.

Таким образом, после двух туров «Арис» располагается на первом месте в местном чемпионате с шестью очками. В активе «Олимпиакоса» ноль баллов и заключительная 14-я строчка.

В следующем матче команда Александра Кокорина сыграет в гостях с АПОЭЛом 10 сентября.

источник: «Советский спорт»
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