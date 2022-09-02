Ассоциация футболистов Италии признала Кварацхелию лучшим игроком серии А в августе

Ассоциация футболистов Италии (AIC) признала 21-летнего полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию лучшим игроком чемпионата по итогам августа.

Напомним, что Кварацхелия перешел в клуб из Неаполя в летнее трансферное окно из батумского «Динамо», подписав контракт на пять лет. В первых четырех матчах сезона Хвича забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В первой части прошлого сезона Кварацхелия выступал за казанский «Рубин», однако приостановил контракт в начале марта и перебрался на родину до окончания чемпионата.