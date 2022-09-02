«Дебют мечты». Кокорин поделился эмоциями после победного матча над «Олимпиакосом»

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин поделился впечатлениями после разгромной победы в матче 2-го тура местного чемпионата над «Олимпиакосом» из Никосии (5:0).

«День выдался очень насыщенным: я опоздал, подписал контракт, тренировался. Счастлив, что приехал, что получил игровое время и сыграл во втором тайме. Все прекрасно. Да, я могу сказать, что это был дебют мечты. С таким счетом было легко выходить на замену.

Когда буду полностью готов? Думаю, мне нужно время, чтобы адаптироваться. Я уже начал тренироваться и должен продолжать прибавлять», - приводят слова Кокорина местные СМИ.