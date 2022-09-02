Маркос Алонсо стал игроком «Барселоны»

Левый защитник сборной Испании Маркос Алонсо подписал контракт с каталонской «Барселоной» до лета 2023-го года.

«Очень приятно играть за команду, в которой мой отец добился таких успехов. Это еще одна веская причина быть здесь. Я помню, как он водил меня смотреть игры на «Камп Ноу», так что быть здесь прямо сейчас просто невероятно.

«У меня был разговор с начальством. У меня есть опыт, и я хочу предложить его команде. И я знаю многих игроков по игре за сборную Испанию или потому, что они старые товарищи по команде. С нетерпением жду встречи с ними и возможности разделить с ними раздевалку», — цитирует Алосно официальный сайт каталонской команды.

31-летний игрок перешел в «Барселону» на правах свободного агента. Прошлым клубом защитника был лондонский «Челси», с которым он расторг контракт по обоюдному согласию. За основной состав «аристократов» он провел 212 матчей, забил 29 голов и отдал 23 результативные передачи.