«Манчестер Сити» отказал «ПСЖ» после предложения о трансфере Неймара

Руководство «Манчестер Сити» минувшим летом отказалось от перехода бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.

Об этом сообщают испанские СМИ.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что между Килианом Мбаппе и Неймаром произошел конфликт, в результате которого французский нападающий попросил руководство «ПСЖ» продать бразильца, но позже инцидент был урегулирован.

В нынешнем сезоне 30-летний бразилец провел пять матчей в Лиге 1, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Рыночная стоимость форварда составляет 75 миллионов евро по данным Transfermarkt.