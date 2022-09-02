Гол Ройса помог «Боруссии» одолеть «Хоффенхайм» и выйти в лидеры Бундеслиги

В пятницу, 2 сентября, состоялся матч 5-го тура немецкой Бундеслиги между дортмундской «Боруссией» и «Хоффенхаймом». Победу одержали «шмели» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Марко Ройс на 16-й минуте встречи.
Таким образом, подопечные Эдина Терзича вышли в лидеры чемпионата Германии, набрав 12 очков. В активе «Хоффенхайма» пятая строчка и девять баллов.
В следующем матче «шмели» сыграют 6 сентября против «Копенгагена» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов. «Хоффенхайм» примет «Майнц» 10 сентября в Бундеслиге.
Бундеслига
5-й тур
«Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффенхайм» (Хоффенхайм) 1:0
Голы: Ройс 16
«Боруссия Д»: Кобель, Менье, Хуммельс, Шлоттербек, Брандт (Рейна, 83), Вольф (Зюле, 83), Ройс, Озджан, Беллингем, Модест, Байно-Гиттенс (Азар, 44).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Акпогума, Кабак, Анхелиньо, Гайгер (Руди, 46), Премель (Даббур, 71), Баумгартнер (Дамар, 46), Сков (Кадержабек, 46), Крамарич, Рюттер.
Предупреждения:
Сков (35), Ройс (57), Фогт (57), Беллингем (57), Кабак (64), Хуммельс (76), Крамарич (80).