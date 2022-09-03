Агент Самошникова объяснил, почему футболист не перешел в «Динамо»

Анар Ибрагимов, агент защитника «Рубина» Ильи Самошникова, объяснил, почему сорвался трансфер его клиента в московское «Динамо».

«В прессе много слухов по этому трансферу: кто-то пишет, что финансово не договорились, кто-то пишет, что из-за проблем со здоровьем. Я говорю из первых уст: не договорились финансово. Проблема встала в сумме. У Самошникова была небольшая травма голеностопа в 2021 году в октябре-ноябре – ему наступили в матче с «Уралом». Но это рабочие моменты», - приводит слова Ибрагимова Eurostavka.

В текущем сезоне Самошников провел шесть игр за «Рубин», в которых отдал две голевые передачи. Его контракт с казанской командой истекает в 2023 году.