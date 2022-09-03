Аленичев – о fan-ID: С этим надо что-то делать

Ветеран «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о проблеме fan-ID, из-за которого, возможно, произошел отток посещаемости чемпионата России.

«Для чего футбол существует? Для того, чтобы болельщики поддерживали свою команду не только ветеранскую нашу, но и основную. Их будет не хватать на игре с «Зенитом» в воскресенье. Мне это непонятно вообще. С этим надо что-то делать», - приводит слова легенды российского футбола «Метарейтинг».

Аленичев имеет в виду игру 8 тура российской премьер-лиги между «Спартаком» и сине-бело-голубыми, которая пройдет в Москве. На данный момент «Зенит» является лидером чемпионата, красно-белые отстают на одно очко.

Напомним, что в некоторых городах карты болельщика уже необходимо предъявлять при покупке билета и проходе на стадион. С 1 декабря данное требование распространиться на все стадионы РПЛ.