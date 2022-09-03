Алексей Сафонов: У «Оренбурга» есть хорошее качество – они берут очки с прямыми конкурентами

Футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на результат матча 8-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Химками».

- У «Оренбурга» есть хорошее качество – они берут очки с прямыми конкурентами. Обыграли «Урал», потом «Торпедо», сейчас обыграют «Химки», - сказал Сафонов «Советскому спорту».

Матч «Оренбург» - «Химки» пройдет сегодня, 3 сентября, на стадионе «Газовик». Встреча начнется в 13:00 мск.

Подмосковная команда на данный момент занимает 11-е место в РПЛ, имея 7 очков. «Оренбург» - 13-е, набрав на одно очко меньше.