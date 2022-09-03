«Оренбург» и «Химки» назвали стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) назвала стартовые составы «Оренбурга» и «Химок» на матч 8-го тура.
«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Гойкович, Печенин, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Гурциев, Сычевой.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Зуев, Ломовицкий, Магомедов, Гбане, Долгов.
Матч «Оренбург» - «Химки» пройдет сегодня, 3 сентября, на стадионе «Газовик». Встреча начнется в 13:00 мск.
Подмосковная команда на данный момент занимает 11-е место в РПЛ, имея 7 очков. «Оренбург» - 13-е, набрав на одно очко меньше.
источник: «Советский спорт»