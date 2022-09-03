Селюк – о матче «Оренбург» - «Химки»: Встречаются две совершенно «убитые» команды

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 8-го тура российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Химками».

«Встречаются две совершенно «убитые» команды, все здесь настолько непредсказуемо. Каждый из соперников, их тренерские штабы, тем более, в «Химках» теперь Гогниев, захотят показать результат.

Гогниева за поражение не будут сильно критиковать, а вот, если «Оренбург» проиграет, нужно будет однозначно увольнять тренера», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Матч «Оренбург» - «Химки» пройдет сегодня, 3 сентября, на стадионе «Газовик». Встреча начнется в 13:00 мск.

Подмосковная команда на данный момент занимает 11-е место в РПЛ, имея 7 очков. «Оренбург» - 13-е, набрав на одно очко меньше.