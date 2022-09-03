Зобнин заявил, что «Спартак» при Абаскале стал семьей

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин назвал причину хороших результатов команды при главном тренере Гильермо Абаскале.

«Пока можно сказать, что тренер сумел всех объединить. Мы вместе идем к общей цели. У меня появилось ощущение, что все стали одной семьей, переживают друг за друга на поле и в жизни. Никакого разделения на россиян и иностранцев нет, хотя с этим и раньше проблем не было. На сборе в Тарасовке классно сработали «объединяющие активности», был интересный тимбилдинг. Надеюсь, мы и дальше будем сохранять этот позитив», - приводит слова футболиста «Спартака» пресс-служба клуба.

Добавим, что «Спартак» в настоящий момент занимает второе место в российской премьер-лиге, отставая от лидера «Зенита» на одно очко.

Команды сыграют очный матч между собой в это воскресенье, 4 сентября. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00. Судить игру будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.