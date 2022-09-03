Вратарь «Локомотива» Гилерме пропустит месяц из-за травмы

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гилерме прошел медицинское обследование из-за повреждения, которое он получил в матче группового этапа пути РПЛ ФОНБЕТ Кубка России против «Пари НН» (0:2).
Напомним, что Гилерме был заменен на 32-й минуте игры.
«По итогам обследования у Гилерме выявлено частичное повреждение длинной приводящей мышцы. Восстановление футболиста при подобном характере повреждения составляет около 4–5 недель», - сообщает пресс-служба «железнодорожников».
Данная игра была дебютной для Гилерме в текущем сезоне, в ней он пропустил один мяч.