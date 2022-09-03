«Пари НН» и «Факел» не впечатляют Сафонова

Футбольный агент Алексей Сафонов сделал прогноз на результат матча 8-го тура российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Факелом».

- «Пари НН» пока меня не очень впечатляет. «Факел» тоже пока только дома при своих болельщиках на эмоциях что-то показывает. Думаю, будет ничья - 1:1, - сказал Сафонов «Советскому спорту».

Матч «Пари НН» - «Факел» пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

Хозяева поля занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков, гости идут 14-ми, имея на два очка меньше.