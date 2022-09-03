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Зобнин считает, «Спартак» не должен думать, что при победе над «Зенитом» выйдет на первое место

Команды сыграют между собой 4 сентября.
03 сентября 2022 14:03
автор: Максим Скороходов

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о предстоящем домашнем матче 8-го тура российской премьер-лиги против «Зенита».

«Надеюсь, к матчу с «Зенитом» мы подойдем в хорошей форме и добьемся положительного результата. Афиша, конечно, красивая — матч за первое место. Но мы точно не должны придавать этому большого значения. Просто хотим набрать дома очки и порадовать болельщиков», - сказал полузащитник «Спартака» пресс-службе клуба.

Добавим, что «Спартак» в настоящий момент занимает второе место в российской премьер-лиге, отставая от лидера «Зенита» на одно очко.

Команды сыграют между собой в это воскресенье, 4 сентября. Встреча пройдет в Москве и начнется в 20:00. Судить игру будет бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

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