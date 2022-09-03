Рыбчинский выйдет в стартовом составе «Пари НН» в игре против «Факела»

Больше трех часов на корте в 40 лет – это слишком. Каким был последний матч Серены Уильямс

Знаменитая американка Серена Уильямс, перед US Open-2022 объявившая, что турнир станет последним в ее карьере, проиграла Айле Томлянович из Австралии.