Рыбчинский выйдет в стартовом составе «Пари НН» в игре против «Факела»

Российская премьер-лига назвала стартовые составы «Пари НН» и «Факела» на матч 8-го тура.
«Пари НН»: Гойло, Стоцкий, Гоцук, Агапов, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Шарипов, Рыбчинский, Майга, Сулейманов.
«Факел»: Свинов, Смирнов, Суслов, Морозов, Акбашев, Альшин, Шляков, Дмитриев, Мендель, Аппаев, Максимов.
Матч «Пари НН» - «Факел» пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.
Хозяева поля занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков, гости идут 14-ми, имея на два очка меньше.