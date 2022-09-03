Селюк считает, что в матче «Пари НН» - «Факел» обе команды рассчитывают набрать очки

Футбольный агент Дмитрий Селюк сделал прогноз на результат матче 8-го тура российской премьер-лиги между «Пари НН» и «Факелом».

«Здесь встречаются две команды, которые именно с таким соперником хотят заработать очки. Думаю, будет ничья, но не факт», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Матч «Пари НН» - «Факел» пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 15:00 по московскому времени.

Хозяева поля занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав шесть очков, гости идут 14-ми, имея на два очка меньше.