«Химки» проиграли «Оренбургу» в первом матче под руководством Гогниева

«Химки» в гостевом матче восьмого тура проиграли «Оренбургу» со счетом 1:3.

Данная встреча была первой для Спартака Гогниева в качестве главного тренера «Химок». Его подопечные забили первыми, благодаря голу Александра Долгова (24-я минута).

Но на этот удар «Оренбург» ответил тремя мячами, один из них забил Владимир Сычевой (37), а два – Джимми Марин (39, 72).

Таким образом, подмосковная команда опустилась на 12-е место, оставшись с 7 очками. «Оренбург» поднялся на десятую строчку, набрав 9 очков.

В следующем туре «Химки» 10 сентября примут на своем поле «Крылья Советов», «Оренбург» на следующий день сыграет в гостях против «Зенита».

РПЛ

8-й тур

«Оренбург» (Оренбург) – «Химки» (Химки) – 3:1

Голы: Сычевой, 37; Марин, 39, 72 – Долгов, 24

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Хотулев, Печенин, Аюпов, Вера, Флорентин (Башич, 83), Марин, Гурциев (Полуяхтов, 70), Сычевой (Оганесян, 80).

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин (Главчич, 46), Филин, Ломовицкий, Зуев (Черный, 76), Глушаков, Магомедов (Камышев, 46), Гбане (Гулиев, 67), Кухарчук, Долгов (Садыгов, 46).

Предупреждения: Ломовицкий, 43, Сиваков, 47, Аюпов, 51, Сычевой, 55, Вера, 69.