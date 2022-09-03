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«Химки» проиграли все матчи после отставки Юрана

Общая разница забитых и пропущенных - 3:15
03 сентября 2022 15:04
автор: Александр Бойченко

Подмосковные «Химки» проиграли пять матчей подряд после отставки Сергея Юрана с разницей забитых-пропущенных мячей 3-15.

В матче 7-го тура РПЛ команда уступила «Оренбургу» в выездном матче со счетом 1:3.

Таким образом, подмосковная команда опустилась на 12-е место, оставшись с 7 очками. «Оренбург» поднялся на десятую строчку, набрав 9 очков.

В следующем туре «Химки» 10 сентября примут на своем поле «Крылья Советов», «Оренбург» на следующий день сыграет в гостях против «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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