Знарок - о поражении от «Динамо»: Надо забивать, а мы хотели красиво завезти в пустые ворота

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок дал комментарий после первого матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (0:2).

«Обидно, что проиграли первый матч. Где-то не справились с нервами, где-то не повезло. Моменты мы создавали, но нужно было забивать, а мы хотели красиво в пустые ворота завезти», - приводит слова специалиста пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что шайбы в составе победителей забросили Иван Игумнов (40-я минута) и Иван Муранов (60).

В следующем матче бело-голубые примут 5 сентября «Нефтехимик», а «Ак Барс» отправится в Москву для встречи с ЦСКА в этот же день.