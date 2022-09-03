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Дубль Калинского помог «Пари НН» одержать волевую победу над «Факелом» в матче РПЛ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде.
03 сентября 2022 16:58

«Пари НН» на своем поле оказался сильнее воронежского «Факела» в матче восьмого тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу нижегородского клуба.

В составе победителей дубль оформил Николай Калинский (66-я и 73-я минуты), реализовавший два одиннадцатиметровых удара. Также один мяч в свой актив записал Милтон (90+7).

Гости ответили забитым голом в исполнении Максима Максимова (5-я).

Таким образом, «Пари НН» с девятью очками поднялся на десятую позицию турнирной таблицы РПЛ. «Факел» располагается на 14-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Пари НН» отправится в гости к грозненскому «Ахмату» (10 сентября), а «Факел» примет дома московский «Локомотив» (11 сентября).

источник: «Советский спорт»
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