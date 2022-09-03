«Нет голов - нет побед». Шипачев прокомментировал поражение «Ак Барса» от «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев дал комментарий после поражения от московского «Динамо» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Считаю, что нам нужно забивать - если не идут красивые голы, то надо «с мясом» занести шайбу. Нет голов - нет побед», - приводит слова форварда пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что шайбы в составе победителей забросили Иван Игумнов (40-я минута) и Иван Муранов (60).

В следующем матче бело-голубые примут 5 сентября «Нефтехимик», а «Ак Барс» отправится в Москву для встречи с ЦСКА в этот же день.