«Фиорентина» и «Ювентус» не выявили победителя в матче Серии А

«Фиорентина» на своем поле не смогла обыграть «Ювентус» в матче пятого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев отличился Кристиан Куаме (29-я минута).

Гости ответили забитым голом в исполнении Аркадиуш Милик (9-я).

Добавим, что на 44-й минуте форвард «фиалок» Лука Йович не реализовал одиннадцатиметровый удар.

Таким образом, «Фиорентина» с шестью очками располагается на десятой позиции турнирной таблицы Серии А. «Ювентус» находится на четвертой строчке, имея в своем активе девять очков.

В следующем туре «Фиорентина» отправится в гости к «Болонье», а «Ювентус» примет дома «Салернитану». Обе игры состоятся 11 сентября.