Тренер сборной Норвегии заявил, что не будет исключать Норманна из команды после перехода в «Динамо»

Тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен заявил, что не будет исключать из команды полузащитника Маттиаса Норманна из команды после перехода в «Динамо». Ранее сообщалось, что футболист близок к переходу в московский клуб.

«Нет никаких ограничений для отдельных спортсменов выступать в России. Это не тот случай, чтобы исключать Маттиаса из команды», приводит слова специалиста зарубежные СМИ.

Напомним, что прошлый сезон Норманн находился в аренде в «Норвиче», где принял участие в 25 матчах, забил один мяч и отдал три голевые передачи.

Контракт норвежца с «Ростовом» действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает хавбека в 10 млн евро.