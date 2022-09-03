«Краснодар» и «Сочи» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Краснодара» и «Сочи» определились со стартовыми составами на матч восьмого тура чемпионата России.

«Краснодар»: Cафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Кордоба, Олусегун.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Юрганов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Дркушич, Нобоа, Юсупов, Мелкадзе, Сарвели.

Встреча состоится сегодня, 3 сентября, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

После семи туров «Краснодар» с 14 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» находится на шестой строчке, имея в своем активе 13 очков.